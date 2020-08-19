Раскрыта разработка особой версии Apple iPod для американских военных

Инженер-программист Дэвид Шайер сотрудничал с военным подрядчиком министерства энергетики компании Bechtel. Отмечается, что сам Шайер не знал, для чего конкретно нужна особая версия плеера.

В Bechtel хотела установить в iPod дополнительное оборудование, чтобы записывать с него данные на диск плеера. Участие Шайера заключалось в том, что он помогал Bechtel разобраться в операционной системе iPod.

Инженер-программист работал с сотрудниками Bechtel в пустом кабинете Apple с отсутствием подключения ко внутренней сети компании. Доступа к исхожу коду iPod у них не было. В итоге Bechtel получили модифицированную копию операционной системы для их версии плеера. Отмечается, что для модификации использовался iPod Video 5-го поколения.

Министерство энергетики США ответственно за ядерное оружие и программы по ядерной энергетике. Шайер предполагает, что Bechtel создавала скрытый счётчик Гейгера.