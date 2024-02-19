Раскрыта самая дорогая порода кур

Есть несколько причин, по которым аям цемани так дорого стоит. Во-первых, это её цвет. У неё даже внутренние органы чёрные. Связано это с редкой генетической мутацией.

Также чёрные куры редки селекцией. За чистотой этой породы тщательно следят.

Аям цемани не любят громкие звуки, но им нравится тепло. Петухи этой породы могут начинать размножаться только спустя 8 месяцев, а курочки несут не более 100 яиц в год (обычные куры — 200−250 яиц).

Наконец, у этих кур мясо диетическое. По сравнению с обычными породами в нём много белка и мало жира.