Раскрыта сеть по отмыванию денег в обмен на биткойны в центре Нью-Йорка

В то время как законопослушные граждане могут использовать такие платформы, как Coinbase, для покупки и продажи биткоинов, преступники прибегают к незаконным личным биржам биткоинов, подобным той, которой управляет эта банда. Такие операции часто осуществляются независимо и в тени, что позволяет избежать надзора со стороны регулирующих органов.

ФБР провело масштабное расследование с привлечением конфиденциального источника и агентов под прикрытием. В ходе расследования один из членов банды рассказал, что среди их клиентов были наркоторговцы и хакеры, а прибыль от обмена физических денег на виртуальную валюту за три года составила около 30 млн долларов.