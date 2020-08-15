Раскрыта скорость интернета Илона Маска

По словам пользователей, скорость скачивания в сети Starlink варьируется от 11 до 60 Мбит/сек. Скорость загрузки колеблется от 5 Мбит/сек до 18 Мбит/сек. По крайней мере таковы данные теста Ookla на speedtest.net. Что касается задержки, то она колебалась от 31 до 94 мс.

Конечно, это не полные данные по скорости Starlink, поэтому неясно, стоит ли будущим пользователям полноценной сети ожидать таких же результатов.

Стоит отметить, что SpaceX говорила Федеральной комиссия по связи (FCC) США о намерении достигнуть гигабитных скоростей в сети Starlink. Однако это произойдет только после полного развёртывания системы.