Раскрыта слежка Apple за пользователями компьютеров MacBook и iMac

Как утверждает специалист, в нынешней версии macOS система отправляет на серверы Apple уникальный идентификатор — хеш — каждого приложения, которое запускает пользователь. Поскольку соединение идёт через интернет, серверу доступен IP-адрес пользователя и время получения запроса, а сам запрос содержит ещё и дату, данные о компьютере, провайдере, городе, штате, а также тот самый хеш приложения.

В итоге Apple знает, когда человек находится дома, а когда на работе, какими приложениями люди пользуются и как часто. Компании известно, когда пользователь открывает, например, браузер Tor во время поездки в другой город. Специалист также утверждает, что программу, которая отправляет эти запросы на сервер, нельзя заблокировать никаким VPN.