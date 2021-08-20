Раскрыта смертельная опасность сидячего образа жизни

Авторы научной работы использовали данные исследования, которое проводилось с 2000 по 2012 год. В нём участвовали здоровые люди без инсульта, сердечных заболеваний или рака. Учёные также проверили, сколько людей впоследствии пережили инсульт. Так исследователи смогли оценить связь между временем сидячего отдыха и риском данного состояния.

Как оказалось, риск инсульта был значительно повышен среди людей возрастом менее 60 лет, которые проводили более восьми часов в день в сидячем положении. Авторы считают, что эти данные подтверждают: нужно больше двигаться и сокращаться часы, которые вы проводите сидя. Отметим, инсульт может приводить к смерти больного.