Раскрыта «смска» для запуска российской ракеты «Искандер»

Текст сообщения такой: «Перейти в готовность 1». По словам ракетчиков, у «смски» также есть невидимая часть, которая содержит координаты цели и некий набор цифр и символов. После получения сообщения расчёт задраивается в кабине комплекса «Искандер». Полученный код вводят в бортовой компьютер.

Затем командир нажимает на кнопку «Режим». Весь дальнейший процесс автоматизирован. Комплекс самостоятельно раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету.

Всего подготовка к пуску длится восемь минут. За минуту до запуска в двигателе ракеты «Искандера» начинается химическая реакция.