Раскрыта статистика обхода блокировок интернета в Белоруссии

После летних президентских выборов на фоне массовых протестов в Белоруссии стали регулярно отключать мобильный интернет. Для обхода блокировок белорусы начали применять Psiphon. Данный инструмент использует сочетание технологий защищённой связи и обфускации (VPN, SSH и HTTP-прокси).

По словам президента компании, за четыре месяца через сеть Psiphon прошло 4,81 петабайта данных от белорусских пользователей. Наиболее востребованным инструмент был в августе. Тогда число белорусских пользователей Psiphon составляло 2,5 млн. В ноябре количество пользователей было равно примерно 310 тысячам. Во время протестного марша 6 декабря, например, к Psiphon в Белоруссии подключились более миллиона раз.