Раскрыта стоимость самого популярного у ВСУ типа беспилотника

Кошкин пояснил, что примерные цены на эти беспилотники зависят от их типа: самолетные - около 500 тыс рублей, вертолетные - от 900 тыс до 1 млн рублей. Эти цены могут варьироваться в зависимости от конкретных целей и задач, которые ставятся перед беспилотниками. В частности, стоимость беспилотника «Ланцет» составляет около трех миллионов рублей.

Хотя стоимость этих беспилотных летательных аппаратов относительно высока, они импортируются из-за рубежа, часто при финансовой поддержке США и их союзников.

Для атак на такие регионы, как Белгород, Курск, Москва и Московская область, Кошкин упомянул об использовании беспилотников советского периода.