Раскрыта стоимость самого популярного у ВСУ типа беспилотника

Раскрыта стоимость самого популярного у ВСУ типа беспилотникаЦены разнятся
Военный эксперт: стандартный беспилотник ВСУ стоит около ₽500 тыс. По словам полковника Андрея Кошкина, офицера запаса, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, наиболее популярными беспилотниками, используемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ), являются беспилотники самолетного типа стоимостью около 500 тыс рублей и вертолетного типа стоимостью около 1 млн рублей. Его слова передает Лента.ру.
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Кошкин пояснил, что примерные цены на эти беспилотники зависят от их типа: самолетные - около 500 тыс рублей, вертолетные - от 900 тыс до 1 млн рублей. Эти цены могут варьироваться в зависимости от конкретных целей и задач, которые ставятся перед беспилотниками. В частности, стоимость беспилотника «Ланцет» составляет около трех миллионов рублей.
Хотя стоимость этих беспилотных летательных аппаратов относительно высока, они импортируются из-за рубежа, часто при финансовой поддержке США и их союзников.
Для атак на такие регионы, как Белгород, Курск, Москва и Московская область, Кошкин упомянул об использовании беспилотников советского периода.