Раскрыта стоимость украинского оружия для «уничтожения Крымского моста»

СМИ со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева пишут, что разработка «Нептуна» потребует около $40 млн. Эта сумма включает в себя создание полного комплекса вместе со средствами связи, машинами и ракетами.

О новой ракете Украина ранее говорила, что она станет фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях. Известно, что крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов. На ней может разместиться боеголовка массой 150 килограммов. Дальность пуска ракеты составляет 280 километров. Комплекс может выстрелить одновременно 24 ракетами.

Ранее профессор российской Академии военных наук Сергей Горбачев говорил, что ракета «Нептуна» является дозвуковой и её легко сбить.