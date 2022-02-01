Раскрыта судьба МКС

NASA выпустило доклад по поводу эксплуатации МКС. В нём сказано, что станция «проживёт» до 2030 года. В январе 2031 года МКС сведут с низкой околоземной орбиты, затем она войдёт в атмосферу Земли. Обломки станции должны будут упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана рядом с Точкой Немо. Так называют условную область, наиболее удалённую от какой-либо суши на Земле.

Напомним, МКС ввели в эксплуатацию в 1998 году. Это международный проект. В нём участвуют 14 стран. Россия намерена использовать свой сегмент станции до 2024 года. При этом Роскосмос уже начал строительство национальной орбитальной станции (по крайней мере так заявляется).