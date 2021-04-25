Раскрыта судьба пропавшей индонезийской подлодки

Обломки подводной лодки обнаружили в Балийском море. Субмарина KRI Nanggala (402) находилась на глубине 850 метров. Такая глубина уже превышает возможности подлодки. Она рассчитана на глубину до 500 метров.

В субмарине находился экипаж из 53 человек. Сообщается, что запас кислорода там должен был закончиться утром в субботу 24 апреля. Поэтому вероятность найти кого-то живым близка к нулю.

«Российская газета» предполагает, что KRI Nanggala (402) вряд ли станут поднимать с глубины. Поэтому что стало причиной трагедии, мы можем никогда не узнать.