Наука и технологии
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Раскрыта судьба пропавшей индонезийской подлодки
Судьба печальная
Несколько дней назад подводная лодка Индонезии KRI Nanggala (402) исчезла во время учений с торпедной стрельбой примерно в 95 километрах к северу от Бали. С субмариной была потеряна связь. Теперь наконец стала известна её судьба.
Обломки подводной лодки обнаружили в Балийском море. Субмарина KRI Nanggala (402) находилась на глубине 850 метров. Такая глубина уже превышает возможности подлодки. Она рассчитана на глубину до 500 метров.
В субмарине находился экипаж из 53 человек. Сообщается, что запас кислорода там должен был закончиться утром в субботу 24 апреля. Поэтому вероятность найти кого-то живым близка к нулю.
«Российская газета» предполагает, что KRI Nanggala (402) вряд ли станут поднимать с глубины. Поэтому что стало причиной трагедии, мы можем никогда не узнать.