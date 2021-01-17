Наука и технологии
Сегодня 21:16
Раскрыта судьба самолётов Ту-214ОН после выхода России из Договора по открытому небу
Процедура выхода началась 15 января
Источник рассказал журналистам, какая судьба ждёт самолёты Ту-214ОН после выхода России из Договора по открытому небу. Этот самолёт был создан специально для выполнения полётов в рамках договора над территориями стран-участниц.
По информации источника, которую приводит «РИА Новости», Ту-214ОН будут переквалифицированы в разведывательные самолёты. Также они будут использоваться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки учений.
На Ту-214ОН установят новое радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование. Отмечается, что пока идёт процедура выхода России из договора, самолёты будут оставаться в резерве. Напомним, процедура началась 15 января.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и предполагает, что страны-участницы могут открыто собирать информацию о вооружённых силах друг друга.