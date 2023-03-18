Раскрыта связь между психическим здоровьем и здоровьем полости рта

Все изученные неблагоприятные состояния полости рта были статистически значимо связаны с проблемами с психическим здоровьем.

В целом, исследователи пришли к выводу, что медики должны ожидать более высокого уровня заболеваний полости рта среди пациентов с психическими расстройствами. Эти результаты могут помочь специалистам при диагностике и лечении лиц, страдающих психическими заболеваниями.