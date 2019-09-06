Раскрыта тайна Лох-несского чудовища

Международная команда исследователей рассказала журналистам, что, судя по анализу ДНК, в озере могут водиться… большие угри. Такой вывод учёные сделали, сравнив найденные образцы с базой данных всех известных биологических видов.

Нельзя исключать, что именно угрей люди могли принимать за чудовищ. Наиболее крупные особи могут достигать длины до 1,8 метра.

«Наши данные не позволяют определить их размер, но огромное количество материала указывает на то, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность существования в Лох-Нессе гигантских угрей», — уточнил один авторов исследования.