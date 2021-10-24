Раскрыта внешность первых серийных модулей оперативной памяти DDR5

Скорость передачи данных составляет 5200 MT/s. Всего можно будет установить до 32 ГБ оперативной памяти (2 планки по 16 ГБ).

Также выйдет набор ASGARD AERIS DDR5. В него войдут версии с RGB, но они не будут разгоняться выше 4800 MT/s. Зато эта память будет довольно дешёвой. Стоимость составит $313-$345. Старт предзаказов начнётся 11 ноября.

Напомним, DDR5 будут поддерживать процессоры Intel Alder Lake.