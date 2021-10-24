Наука и технологии
Сегодня в 14:23
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Раскрыта внешность первых серийных модулей оперативной памяти DDR5

От Gigabyte
В сети показали серийные модули оперативной памяти DDR5 от Gigabyte. Они предназначены для матплат серии Intel 600.
Раскрыта внешность первых серийных модулей оперативной памяти DDR5

Память AORUS DDR5 показана ниже. Это версия относительно низкопрофильного модуля без RGB-подсветки. Она может идеально подойти матплате AORUS Z690 XTREME.

Раскрыта внешность первых серийных модулей оперативной памяти DDR5

Скорость передачи данных составляет 5200 MT/s. Всего можно будет установить до 32 ГБ оперативной памяти (2 планки по 16 ГБ).

Также выйдет набор ASGARD AERIS DDR5. В него войдут версии с RGB, но они не будут разгоняться выше 4800 MT/s. Зато эта память будет довольно дешёвой. Стоимость составит $313-$345. Старт предзаказов начнётся 11 ноября.

Напомним, DDR5 будут поддерживать процессоры Intel Alder Lake.

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Источник: Videocardz