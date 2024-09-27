Раскрыта вредность мертвых коралловых скелетов

Хотя коралловые рифы являются динамичными экосистемами, такие нарушения, как штормы или обесцвечивание, могут значительно повлиять на их здоровье. В отличие от штормов, которые счищают кораллы и дают возможность восстановиться, при обесцвечивании коралловые скелеты остаются на месте, предоставляя убежище быстрорастущим макроводорослям. Исследователи обнаружили, что эти мертвые структуры не позволяют травоядным пастись на водорослях, что дает им преимущество перед молодыми кораллами.

Эта конкуренция за пространство и ресурсы замедляет регенерацию кораллов, поскольку водоросли быстро заселяют риф.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Global Change Biology, свидетельствуют о том, что удаление мертвых коралловых скелетов может помочь ускорить восстановление рифов.