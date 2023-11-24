Раскрытие секретов древних: ИИ расшифровал клинописные таблички возрастом 5 000 лет

Раскрытие секретов древних: ИИ расшифровал клинописные таблички возрастом 5 000 летЧто в них было записано
Новая ИИ-система «взломала» код древних клинописных табличек, возраст которых превышает 5 тыс лет. Разработанная группой специалистов из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг и его партнеров, эта передовая программа использует 3D-модели вместо традиционных фотографий, обеспечивая беспрецедентную точность расшифровки выветрившихся символов.
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В мире насчитывается более миллиона клинописных табличек - от списков покупок до судебных решений, и этот прорыв в области искусственного интеллекта проливает свет на древнее прошлое человечества.
В отличие от предыдущих методов, ИИ, созданный на основе технологии OCR, преобразует 3D-сканы в машиночитаемый текст, делая содержание этих древних реликвий легкодоступным для чтения. Хуберт Мара, доцент MLU, отмечает сложность расшифровки этих табличек, обусловленную их глиняным составом и сложным шрифтом.
Хотя в настоящее время ИИ владеет двумя языками, его потенциал простирается до раскрытия тайн других клинописных языков и выветрившихся надписей.