Раскрытие секретов древних: ИИ расшифровал клинописные таблички возрастом 5 000 лет

В мире насчитывается более миллиона клинописных табличек - от списков покупок до судебных решений, и этот прорыв в области искусственного интеллекта проливает свет на древнее прошлое человечества.

В отличие от предыдущих методов, ИИ, созданный на основе технологии OCR, преобразует 3D-сканы в машиночитаемый текст, делая содержание этих древних реликвий легкодоступным для чтения. Хуберт Мара, доцент MLU, отмечает сложность расшифровки этих табличек, обусловленную их глиняным составом и сложным шрифтом.

Хотя в настоящее время ИИ владеет двумя языками, его потенциал простирается до раскрытия тайн других клинописных языков и выветрившихся надписей.