Раскрыто будущее американских истребителей F-35

Перевод предоставила «Лента.ру». Эксперты сообщили, что в будущем F-35 Lightning II может быть дополнен как платформами, созданными на основе действующих самолётов, так и изделиями, разработанными в рамках проектов вроде Next Generation Air Dominance (NGAD).

Программа NGAD предполагает в том числе создания истребителя шестого поколения. Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун заявил, что работы по NGAD не скажутся на поставках F-35 Lightning II.

«Мы смотрим на то, что дополнит F-35 через 10-15 лет. Есть ли у меня будущий дизайн для того, чтобы увидеть, куда нам нужно идти? Мы рассматриваем не только возможности истребителей ВВС, но и то, что есть у других служб, чтобы лучше понять, где мы находимся, поскольку мы обсуждаем будущие бюджеты», — передаёт слова Брауна «Лента.ру».