Раскрыто будущее фотонных компьютеров

О фотонных компьютерах рассуждали учёные из Королевского университета в Кингстоне, Принстонского университета, Оксфордского университета и других. Кратко их научную статью пересказывает Naked Science.

Учёные рассказали, что вся современная электроника обладает важным недостатком. Компьютеры уже более 70 лет строятся по принципам архитектуры фон Неймана. Это значит, что и команды для обработки данных, и сами данные хранятся вместе в памяти. А операции обращения к памяти медленнее, чем операции обработки данных. Корни недостатка кроются как в принципах архитектуры, так и в физических ограничениях.

Решением этой проблемы может стать использование компьютеров, построенных по радикально другим принципам. В фотонных компьютерах информацию переносят не электроны, а фотоны. Учёные считают, что необходимо использовать нейроморфную архитектуру фотонного процессора. Элементы в нём реализованы по принципу нейронов — они одновременно и хранят, и обрабатывают информацию. Такой подход позволяет реализовать нейронную сеть на аппаратном уровне.

Когда могут появиться такие системы, пока неизвестно.