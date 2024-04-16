Раскрыто, чем пахнут муравьи

Скорее всего, вы даже не подозревали об этом

Муравьи — маленькие, но опасные. Многие виды муравьёв выделяют сильно пахнущие химические вещества, когда они злятся, когда им угрожают или когда их раздавливают.