Раскрыто число компаний, проверяющих интеллект кандидатов при приёме на работу

Как оказалось, 82% работодателей пока не применяют IQ-тесты при подборе персонала. 13% компаний используют такие тесты на интеллект, когда ищут сотрудников на некоторые позиции. Чаще всего на должности руководителей, менеджеров и инженеров. Только 1 из 20 работодателей тестирует на IQ вообще всех кандидатов.

Представители компаний пояснили, почему используют тесты на интеллект. По их словам, так они могут оценить способности кандидатов оперативно принимать решения и обрабатывать большие объёмы информации. Противники тестирования говорят, что его результаты на самом деле не отражают реальный уровень интеллекта человека.