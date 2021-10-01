Раскрыто число пользователей мобильного интернета в мире

Эксперты также выяснили, что только 6% людей не могут получить доступ к какой-либо мобильной сети. Ещё шесть лет назад этот показатель равнялся 24%.

Тем не менее пока недоступность некоторых людей к интернету считают проблемой. Главными препятствиями считаются низкий уровень осведомлённости об этом, отсутствие цифровых навыков и недоступность интернета. Ещё аналитики сообщили, что пандемия COVID-19 увеличила стоимость как мобильных телефонов, так и интернет-услуг в некоторых частях мира.

Отмечается, что на страны с низким и средним уровнем доходов приходится 93% не подключённого к сети населения планеты.