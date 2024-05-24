Раскрыто, что случится с нашей планетой, если растают все ледники

Ледники играют главную роль в поддержании баланса планетарной экосистемы. Они представляют собой резервуары пресной воды. Кроме того, от них зависит уровень воды мирового океана.

Первым и самым очевидным результатом таяния всех ледников станет подъём уровня моря. По словам учёных, при полном таянии уровень мирового океана поднимется на 66 метров. Из-за этого Нью-Йорк, Санкт-Петербург и другие мегаполисы окажутся под водой.

Кроме того, нарушится глобальная система океанических течений. А она играет роль «планетарного термостата». К примеру, из-за изменения направления Гольфстрима может произойти резкое похолодание в Европе и Северной Америке, а другие регионы могут столкнуться с засухой.