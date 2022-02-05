Раскрыто единственное средство защиты США от гиперзвуковых ракет

Вице-адмирал выступал на конференции Американского общества военно-морских инженеров. Он заявил, что военные хотят использовать в качестве средства защиты от гиперзвуковых ракет космические спутники и ракету-перехватчик SM-6.

Спутник будут следить за ситуацией: обнаруживать запуск ракеты и разделение первой и второй ступеней двигателей. Эти данные в режиме реального времени будут поступать на корабли с системой Aegis для расчёта точки перехвата цели. После этого ракеты SM-6 должны будут сбить гиперзвуковые боеголовки.

Хилл отметил, что «это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия».

В России в декабре 2019 года заступил на боевое дежурство первый полк, вооружённый ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».