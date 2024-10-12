Раскрыто ещё одно сходство древних птиц и современных хищников

Среди вновь описанных видов — Magnusavis ekalakaensis и Avisaurus darwini, при этом вес Avisaurus darwini оценивается более чем в один килограмм, что сопоставимо с размером крупного ястреба. Анализ ископаемых показал, что у этих птиц были мощные мышцы ног и лапы, что указывает на адаптацию для захвата и потенциальной способности переносить значительную добычу, аналогично современным хищникам.