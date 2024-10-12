Раскрыто ещё одно сходство древних птиц и современных хищников

Опубликовано 12 октября 2024, 06:001 мин.
Раскрыто ещё одно сходство древних птиц и современных хищниковОни могли нести тяжелую добычу
Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, выявило новые сведения о птицах позднего мелового периода в Северной Америке. В исследовании описаны три новых вида птиц рода Enantiornis по ископаемым, найденным в формации Хелл-Крик в Монтана, датируемым 68−66 миллионами лет назад, незадолго до массового вымирания, которое уничтожило неавиановых динозавров (те, которые не являются предками птиц).
Среди вновь описанных видов — Magnusavis ekalakaensis и Avisaurus darwini, при этом вес Avisaurus darwini оценивается более чем в один килограмм, что сопоставимо с размером крупного ястреба. Анализ ископаемых показал, что у этих птиц были мощные мышцы ног и лапы, что указывает на адаптацию для захвата и потенциальной способности переносить значительную добычу, аналогично современным хищникам.
Это открытие расширяет известное разнообразие птиц позднего мелового периода, подчеркивая тенденцию к увеличению размеров тела и большей разнообразия экологических ролей.