Раскрыто, как тепло делает пищу вкусной

Сахар естественным образом содержится во многих продуктах питания. Если нагреть сладкие продукты, то они станут очень вкусными благодаря процессу карамелизации. Это именно то, что придаёт поджаренному зефиру хрустящую коричневую корочку. Чем сильнее вы нагреваете сахар, тем больше в нём появляется горьких нот. Многим нравится такое сочетание.

Нагревание также меняет структуру белка, влияя на вкус и текстуру пищи. Но если вы будете готовить такие продукты слишком долго, то они станут мягкими, кашеобразными. Так происходит, например, с бобами.