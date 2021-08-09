Раскрыто количество часов, которое американский F-35 провёл в воздухе

Подсчитали количество часов, которое провели в воздухе самолёты, находящиеся на вооружении как у США, так и у других стран.

Утверждается, что F-35 успел провести в воздухе более 400 000 часов. «Военное обозрение» напоминает, что существуют три версии истребителя: F-35А, с обычными взлётом и посадкой; F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой и палубный F35C. Всего изготовлено более 670 самолётов.

Сейчас F-35 эксплуатируется в восьми странах мира. Это США, Великобритания, Япония, Италия, Израиль, Австралия, Норвегия и Нидерланды. Купить истребитель хочет даже Украина.