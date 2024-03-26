Раскрыто количество энергии, которое может разнести Землю вдребезги

Раскрыто количество энергии, которое может разнести Землю вдребезгиЭто можно узнать при помощи математической формулы
Если вы хотите полностью измельчить Землю, чтобы от неё ничего не осталось, вам придётся использовать следующую формулу: Е Г = 3 ГМ 2 ⁄ 5 Р.
Указанное выше уравнение описывает энергию гравитационной связи. Она соответствует энергии, которая необходима, чтобы компоненты тела, удерживаемые вместе силой гравитации, переместились на бесконечно большое расстояние друг от друга. Применима эта формула к однородной среде.
Хотя Земля и не является идеальной однородной сферой, это уравнение как минимум поможет вычислить величину её энергии связи. В результате получится около 200 нониллионов джоулей (2 с 32 нулями). Это примерно соответствует энергии, которая была бы получена, если бы массу всего астероида Эрос (средний диаметр которого составлял почти 17 километров) можно было преобразовать непосредственно в энергию. В то же время это только 1/60 всей энергии, которую Солнце производит за год.