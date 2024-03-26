Раскрыто количество энергии, которое может разнести Землю вдребезги

Если вы хотите полностью измельчить Землю, чтобы от неё ничего не осталось, вам придётся использовать следующую формулу: Е Г = 3 ГМ 2 ⁄ 5 Р.

Указанное выше уравнение описывает энергию гравитационной связи. Она соответствует энергии, которая необходима, чтобы компоненты тела, удерживаемые вместе силой гравитации, переместились на бесконечно большое расстояние друг от друга. Применима эта формула к однородной среде.