Раскрыто количество новой техники для российской армии в 2019 году

Минобороны приняло более 1100 единиц современной военной техники. Среди них 16 самолётов, 35 вертолётов, 200 единиц бронетанковой техники, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях, три новых и два отремонтированных корабля.

Что касается кораблей, то речь идёт о новых малом ракетном корабле «Советск», противодиверсионном катере проекта 21980 и малом гидрографическом судне «Александр Рогоцкий». Отремонтировали же атомную подлодку «Омск» и малый ракетный корабль «Смерч».

Также войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

Недавно стало известно, что южный военный округ в скором времени получит на вооружение сверхмощные радиолокационные системы дальнего действия «Ниобий-СВ». Эти радары помогут военным защищать юг страны, в том числе и Крым.