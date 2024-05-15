Опубликовано 15 мая 2024, 17:15
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Раскрыто, почему одно из озёр в Австралии — розового цветаТакие водоёмы можно найти по всему миру
Известно, что в Австралии существует озеро, вода в котором — розовая. Оно называется Хиллер.
Розовые озёра можно обнаружить по всему миру: от Сенегала до Испании. Общим для всех этих водоёмов является их солёность. Розовый цвет они приобретают за счёт солелюбивых микробов, производящих красные пигменты, которые способствуют фотосинтезу.
Что касается австралийского озера Хиллер, то оно стало такого цвета из-за бактерии Salinibacter Ruber. Она производит пигмент бактериоруберин.
В других же розовых озёрах можно найти водоросли Dunaliella salina, вырабатывающие бета-каротин.