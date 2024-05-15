Розовые озёра можно обнаружить по всему миру: от Сенегала до Испании. Общим для всех этих водоёмов является их солёность. Розовый цвет они приобретают за счёт солелюбивых микробов, производящих красные пигменты, которые способствуют фотосинтезу.