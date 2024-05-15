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Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 17:15
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Раскрыто, почему одно из озёр в Австралии — розового цвета

Такие водоёмы можно найти по всему миру
Известно, что в Австралии существует озеро, вода в котором — розовая. Оно называется Хиллер.
Раскрыто, почему одно из озёр в Австралии — розового цвета
© Kayak

Розовые озёра можно обнаружить по всему миру: от Сенегала до Испании. Общим для всех этих водоёмов является их солёность. Розовый цвет они приобретают за счёт солелюбивых микробов, производящих красные пигменты, которые способствуют фотосинтезу.

Раскрыто, почему одно из озёр в Австралии — розового цвета
© Alamy

Что касается австралийского озера Хиллер, то оно стало такого цвета из-за бактерии Salinibacter Ruber. Она производит пигмент бактериоруберин.

В других же розовых озёрах можно найти водоросли Dunaliella salina, вырабатывающие бета-каротин.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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