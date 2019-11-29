Раскрыто праздничное меню астронавтов

Как сказал один из астронавтов, когда он думает о Дне благодарения, он вспоминает друзей, семью и еду. Традиционные блюда — важная часть этого праздника. Но на высоте 408 километров над землёй достать целую индейку или мешок картошки мягко говоря сложно. Поэтому астронавты лакомятся всеми блюдами — запечённой индейкой, кукурузным хлебом, зелёными бобами, картофелем и макаронами с сыром — из пакетиков.

Также они лакомятся клюквенным соусом из банки, как и большинство американцев на Земле.