Наука и технологии
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Раскрыто праздничное меню астронавтов
На МКС тоже отмечают День благодарения
28 ноября в США отметили День благодарения. Причём не только на Земле, но и в космосе. Астронавты на Международной космической станции (МКС) рассказали, каким был их праздничный ужин.
Как сказал один из астронавтов, когда он думает о Дне благодарения, он вспоминает друзей, семью и еду. Традиционные блюда — важная часть этого праздника. Но на высоте 408 километров над землёй достать целую индейку или мешок картошки мягко говоря сложно. Поэтому астронавты лакомятся всеми блюдами — запечённой индейкой, кукурузным хлебом, зелёными бобами, картофелем и макаронами с сыром — из пакетиков.
Также они лакомятся клюквенным соусом из банки, как и большинство американцев на Земле.