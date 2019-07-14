Раскрыто притеснение российских космонавтов на МКС

Сейчас российские космонавты вынуждены заниматься спортом в модуле «Звезда», который не предназначен для этих целей специально. Там есть беговая дорожка БД-2, велотренажёр ВБ-3М, силовой нагружатель НС-1М и эспандеры. Однако места в модуле, чтобы выполнять упражнения, недостаточно. Помимо тренажёров в нём расположены каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол. Особенно мешает упражнениям стол.

Как говорит представитель РАН, у американцев на МКС есть специальный модуль Tranquility. В нём они могут спокойно заниматься на тренажёрах. Многие космонавты не понимают, почему подобного нет у российской стороны.

Для оформления использовано фото Роскосмоса.