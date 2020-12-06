Раскрыто происхождение загадочного «монолита» в США

Об этом художники сообщили в Instagram. Стоит отметить, что арт-группа говорит только об установке «монолита» в штате Юта. Позднее аналогичные находили и в Румынии, и в Калифорнии. Художники опубликовали в соцсети две фотографии, на которых мужчина работает над арт-объектом. Комментаторы спросили, является ли The Most Famous Artist автором «монолита». На это художники ответили утвердительно.

Также арт-группа заявила, что готова продать объект из Юты за $45 тысяч. Доставить «монолит» покупателю авторы обещают за четыре-шесть недель.