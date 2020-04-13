Раскрыто состояние военных самолётов Северной Кореи

Он посетил истребительно-штурмовой полк одной из дивизий Западного района. На вооружении у последнего находятся истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Ким Чен Ын наблюдал за полётами военных самолётов, воздушными манёврами и боевым применением. Лидер страны дал личному составу полка высокую оценку.

Сообщается, что северокорейские МиГ-29 получили современный бело-серый камуфляж. Вооружение у истребителя состоит из ракет «земля-воздух» Р-27 и Р-73, ракет «воздух-земля» Х-29Л с лазерной системой наведения. Также на фото самолётов видны подвесные пушечные контейнеры СППУ-22 с двуствольным 23-мм орудием ГШ-23Л.

КНДР сейчас располагает 35 истребителями МиГ-29 и более чем 30 штурмовиками Су-25.