Раскрыто совещание NASA со священниками по поводу внеземной жизни

Стало известно, что в 2016 году NASA собрало 24 богослова из Центра теологических исследований в Принстоне для участия в программе под названием «Социальные последствия астробиологии». Группе было поручено выяснить, как именно религии отреагируют на открытие инопланетной жизни.

Программа показала, что приверженцы ряда религиозных традиций смогут принять это событие. Эксперты отметили, что неверующие люди в целом склонно «переоценивать проблемы, с которыми столкнутся религиозные люди», если человечество когда-либо обнаружит свидетельства инопланетной жизни. Раввин, имам и англиканский священник сказали журналистам, что христианская, иудейская и исламская доктрины будут в порядке, если окажется, что инопланетяне существуют.