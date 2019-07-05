Раскрыто среднее количество устройств для сотовой связи у каждого россиянина

Аналитики опросили репрезентативную выборку абонентов операторов сотовой подвижной связи (СПС). Выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, пользуются только одной SIM-картой. Эта же тенденция наиболее заметна среди молодёжи обоих полов. Эксперты считают, что молодым людям, как правило, нужна только одна личная карта, а вот тем, кто постарше, ещё и дополнительная корпоративная.

Более 45% участников опроса заявили, что пользуются двумя и более устройствами для подключения к сотовой сети. Как и ожидалось, у 23,7% респондентов одним из таких устройств является планшет.

Также аналитики оценили масштабы «серого» рынка SIM-карт. Так называют незаконные перепродажи модулей. Таким образом были приобретены около 3% (7,5 миллионов) от общего количества активных SIM-карт в России.