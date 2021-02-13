Раскрыты анонсы Apple в марте 2021 года

Обычно Apple анонсирует новые модели iPad Pro каждые 18 месяцев. iPad Pro (2020) вышел в марте, и поэтому от компании не ждали новинки в ближайшее время, но источник сообщает, что анонс iPad Pro следующего поколения всё же состоится в марте 2021 года.

По слухам, iPad Pro (2021) станет первым планшетом Apple с mini-LED дисплеями. Также ожидается поддержка 5G. Дизайн же останется неизменным.

Помимо этого, в марте наконец состоится дебют меток AirTags. Это Bluetooth-трекеры, которые можно будет прикрепить к любым вещам. Если они потеряются, их можно отследить через телефон.