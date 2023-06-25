Наука и технологии
15:17, 25 июня 2023
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Раскрыты авторы наскальных рисунков возрастом 75 000 лет

Нет, это не Homo Sapiens

Древние пещерные гравюры, найденные в Ла-Рош-Котар, Франция, предположительно являются работой неандертальцев, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в журнале PLoS One.

Замысловатые гравюры, состоящие из параллельных линий, проведенных пальцами, появились еще до прихода Homo sapiens в этот регион, что позволяет предположить, что это дело рук наших вымерших «двоюродных братьев» - неандертальцев.

Раскрыты авторы наскальных рисунков возрастом 75 000 лет
Marquet et al., PLoS One 2023

Это открытие опровергает прежние заблуждения о неандертальцах, показывая, что они были «сложными» существами. Известно, что они жили вместе в общинах, практиковали здравоохранение и использовали огонь.

Эти гравюры - самые древние из известных произведений искусства, приписываемых неандертальцам, что проливает дополнительный свет на их развитые способности.

Возраст гравюр оценивается примерно в 75 000 лет.

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