Раскрыты авторы наскальных рисунков возрастом 75 000 лет

Раскрыты авторы наскальных рисунков возрастом 75 000 летНет, это не Homo Sapiens
Древние пещерные гравюры, найденные в Ла-Рош-Котар, Франция, предположительно являются работой неандертальцев, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в журнале PLoS One.
Замысловатые гравюры, состоящие из параллельных линий, проведенных пальцами, появились еще до прихода Homo sapiens в этот регион, что позволяет предположить, что это дело рук наших вымерших «двоюродных братьев» - неандертальцев.
Это открытие опровергает прежние заблуждения о неандертальцах, показывая, что они были «сложными» существами. Известно, что они жили вместе в общинах, практиковали здравоохранение и использовали огонь.
Эти гравюры - самые древние из известных произведений искусства, приписываемых неандертальцам, что проливает дополнительный свет на их развитые способности.
Возраст гравюр оценивается примерно в 75 000 лет.