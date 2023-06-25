Раскрыты авторы наскальных рисунков возрастом 75 000 лет

Это открытие опровергает прежние заблуждения о неандертальцах, показывая, что они были «сложными» существами. Известно, что они жили вместе в общинах, практиковали здравоохранение и использовали огонь.

Эти гравюры - самые древние из известных произведений искусства, приписываемых неандертальцам, что проливает дополнительный свет на их развитые способности.

Возраст гравюр оценивается примерно в 75 000 лет.