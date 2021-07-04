Раскрыты ближайшие новинки Huawei

Во-первых, в июле всё-таки ожидают презентацию смартфонов серии Huawei P50. На это однако нельзя сильно надеяться.

Во-вторых, инсайдер рассказал, что Huawei представит в этом месяце новый фитнес-трекер Huawei Band 6 Pro и детские часы Huawei Children’s Watch 4X Pro. Немного странно, что Pro-версия Band 6 выйдет через несколько месяцев после запуска стандартной. А вот Children’s Watch 4X были представлены в прошлом июле, поэтому их преемник ожидаем.

Помимо этого, Huawei должна представить умный дисплей для детей. Чего не стоит ждать в этом месяце, так это новых ноутбуков MateBook.