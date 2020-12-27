Раскрыты будущие испытания российского ударного беспилотника «Охотник»

Об этом пишет «РИА Новости». По информации источника, первые пуски ракет с «Охотника» ожидаются во второй половине 2021 года. В частности, будут стрелять внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух — воздух». Это оружие ранее отработали на истребителе пятого поколения Су-57. Сообщается, что на учениях в 2021 году будут использоваться «реальные воздушные мишени».

Кроме того, Россия проведёт испытания беспилотника с применением оружия класса «воздух — поверхность». Представители авиастроительной отрасли считают, что всё это позволит называть «Охотник» полноценной многофункциональной машиной, которую можно использовать как дальний беспилотный истребитель-перехватчик.