Раскрыты будущие испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Госиспытания начнутся после завершения лётно-конструкторских испытаний. В рамках последних планируется ещё два пуска.

Всего в первой половине 2021 года будут выполнены четыре пуска «Циркона» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Во второй половине года начнутся лётно-конструкторские испытания ракеты с атомной подлодки «Северодвинск». В этом случае планируется не менее трёх пусков.

Напомним, по словам президента России, «Циркон» может развивать скорость до примерно 9 Махов. Ракета способна поражать как надводные, так и наземные цели. Действует на расстоянии более тысячи километров.