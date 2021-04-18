Раскрыты цены на процессоры Intel с рекордным разгонным потенциалом

После выпуска каждой новой серии CPU компания Silicon Lottery проверяет, какую производительность процессоры могут гарантировать после разгона. Специалисты проводят стресс-тесты для моделей.

Процессоры Intel Rocket Lake-S вышли в прошлом месяце, но Silicon Lottery предложили первые проверенные CPU клиентам только сейчас. Пользователи могут выбрать между флагманским восьмиядерным Core i9-11900K или шестиядерным Core i5-11600K.

Core i5-11600K предлагается в трёх вариантах. Самый дешёвый стоит $250. Он гарантирует частоту в 4,8 ГГц (на 200 МГц выше, чем в спецификациях Intel). Самый дорогой вариант — с частотой 5,2 ГГц — оценён в $340.

Самый дешёвый Core i9-11900K с частотой 4,9 ГГц предлагается за $620. Вариан с частотой 5,1 ГГц стоит $880.