Раскрыты цены подержанной военной техники на сайтах объявлений
В основном такую технику продают на сайтах «Ассоциации вездеходной техники» и компаний «Гиртек» и «Перспектива».
Например, второе поколение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 стоит в среднем от миллиона до двух и более миллионов рублей. Эта машина является самой популярной.
Другая распространённая машина — БРДМ-1. Её стоимость начинается от 1 млн рублей.
БТР-80 — более серьёзная техника и стоит тоже более серьёзных денег. Цены на неё начинаются с 2 750 000 рублей. А вот хорошая тюнингованная версия будет стоить не меньше 7 500 000.
БТР-152 стоит от 1 500 000 рублей. Цены на БТР-70 начинаются с 1 750 000 рублей. БТР-60 обойдётся в 2 млн рублей. Т-70 времён Второй мировой войны стоит от 5 000 000 рублей. Подойдёт для того, чтобы использовать его в качестве музейного экспоната, но поездить на некоторых тоже можно.
Подержанный МТ-ЛБ предлагают за 1 500 000 рублей, а вот новый за более 3 000 000. Плавающий транспортёр ПТС-2 можно найти за 2 700 000.