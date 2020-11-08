Раскрыты цены подержанной военной техники на сайтах объявлений

В основном такую технику продают на сайтах «Ассоциации вездеходной техники» и компаний «Гиртек» и «Перспектива».

Например, второе поколение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 стоит в среднем от миллиона до двух и более миллионов рублей. Эта машина является самой популярной.

Другая распространённая машина — БРДМ-1. Её стоимость начинается от 1 млн рублей.

БТР-80 — более серьёзная техника и стоит тоже более серьёзных денег. Цены на неё начинаются с 2 750 000 рублей. А вот хорошая тюнингованная версия будет стоить не меньше 7 500 000.