Раскрыты черты личности людей, выбирающих экологичные продукты

Раскрыты черты личности людей, выбирающих экологичные продуктыТо есть растительные
Исследователи выявили связь между чертами личности и пищевым поведением. Оказалось, что те, кто не хочет выбирать более экологичные продукты, с большей вероятностью будут иметь высокие баллы по «тёмным» чертам и низкие по добросовестности, покладистости и открытости.
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Эксперты утверждают, что ради сохранения окружающей среды следует сократить количество мяса в вашем рационе. Чтобы понять, какие люди готовы к этому, учёные провели исследование.
Они оценивали пищевое поведение участников за последние 30 дней. Кроме того, добровольцы прошли серию тестов, предназначенных для измерения следующих характеристик: личностных черт «Большой пятёрки» (открытость, добросовестность, экстраверсия, покладистость и невротизм), черт «Тёмной триады» и т.д.
Оказалось, что те, кто реже ест мясо, демонстрируют высокую степень добросовестности. С другой стороны, мясоеды получили самые низкие показатели открытости, добросовестности и покладистости.