Раскрыты черты личности людей, выбирающих экологичные продукты

Эксперты утверждают, что ради сохранения окружающей среды следует сократить количество мяса в вашем рационе. Чтобы понять, какие люди готовы к этому, учёные провели исследование.

Они оценивали пищевое поведение участников за последние 30 дней. Кроме того, добровольцы прошли серию тестов, предназначенных для измерения следующих характеристик: личностных черт «Большой пятёрки» (открытость, добросовестность, экстраверсия, покладистость и невротизм), черт «Тёмной триады» и т.д.

Оказалось, что те, кто реже ест мясо, демонстрируют высокую степень добросовестности. С другой стороны, мясоеды получили самые низкие показатели открытости, добросовестности и покладистости.