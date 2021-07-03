Раскрыты четыре главные схемы интернет-мошенников

С «РИА Новости» беседовал специалист отдела анализа защищённости центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев.

Наиболее распространённый сценарий мошенничества — телефонный звонок. Преступники могут притворяться службой безопасности банка. Они хотят выманить чувствительную информацию у человека, заставить его самостоятельно перевести деньги или установить вредоносное программное обеспечение. Правила здесь простые — не сообщать по телефону секретные слова, CVV с обратной стороны карты, учётные данные аккаунта или номер подтверждения из СМС.

Ещё один распространённый способ мошенничества — рассылка сообщений через электронную почту или мессенджеры. Особенно часто мошенники маскируют свою рассылку под «Госуслуги». Лучше по ссылкам в таких письмах не переходить.

Третий метод — создание в мессенджерах и соцсетях фальшивых каналов или групп по продаже товаров по низкой цене. На самом деле жертвы после предоплаты так и не получают свой товар.

И наконец мошенники размещают ложные объявления о сдаче квартиры. Они выманивают у потенциального арендатора деньги и пропадают.