Раскрыты детали первой российской миссии на Венеру

Его слова передаёт «РИА Новости». Зеленый рассказал, что финансирование программы российских исследований Венеры уже началось. Средств достаточно на период до двух лет. Всё это время будет вестись проектирование аппарата «Венера-Д». Зеленый уточнил, что это будет не одна миссия, а комплекс экспедиций.

Запуск миссии «Венера-Д» намечен на 2029 год. Для России это будет первый полёт к Венере. СССР отправлял аппарат к этой планете в 1984 году.

Известно, что автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» состоит из орбитального и посадочного аппаратов. Миссия будет изучать атмосферу Венеры, поверхность и строение.