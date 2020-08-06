Раскрыты доходы молодых блогеров в TikTok

В Forbes отметили, что звёзды соцсети только начинают монетизировать свою славу, но их доходы уже исчисляются миллионами долларов. Каждый участник нового рейтинга заработал более $1 млн в период с июня 2019 года по июнь 2020.

Первое место списка заняла 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг. Она имеет более 54 млн подписчиков, а её доходы за последний год составили $5 млн.

На втором месте располагается 16-летняя Чарли Дамелио с 76,8 млн подписчиков. Она заработала $4 млн. Третье место отдали сестре Чарли, которая пытается стать певицей. Доходы девушки за последний год составили $2,9 млн.

Все эти люди зарабатывают деньги на рекламных контрактах.