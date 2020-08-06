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Раскрыты доходы молодых блогеров в TikTok
Они зарабатывают на рекламе
На фоне скандала с возможным запретом приложения TikTok в США Forbes составил рейтинг звёзд китайской соцсети. Благодаря этому были раскрыты доходы молодых блогеров в TikTok.
В Forbes отметили, что звёзды соцсети только начинают монетизировать свою славу, но их доходы уже исчисляются миллионами долларов. Каждый участник нового рейтинга заработал более $1 млн в период с июня 2019 года по июнь 2020.
Первое место списка заняла 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг. Она имеет более 54 млн подписчиков, а её доходы за последний год составили $5 млн.
На втором месте располагается 16-летняя Чарли Дамелио с 76,8 млн подписчиков. Она заработала $4 млн. Третье место отдали сестре Чарли, которая пытается стать певицей. Доходы девушки за последний год составили $2,9 млн.
Все эти люди зарабатывают деньги на рекламных контрактах.