Раскрыты две слабости США в случае войны с Россией или Китаем

Перевод материла предоставила «Лента.ру». Авторы ссылаются на организованные Пентагоном неназванные военные игры. Говорят, что они продемонстрировали две уязвимости США.

Дело в том, что американские вооружённые силы имеют тенденцию концентрировать корабли, самолёты и наземную технику. Это, конечно, позволяет военным повысить огневую мощь, действовать более эффективно и легче пополнять запасы боеприпасов в полевых условиях. Однако такой подход создаёт проблему — так врагу становится легче найти и уничтожить американских военных.

Также авторы указали на неуверенность в информационном превосходстве американских вооружённых сил.

Ранее американский генерал Джон Хайтен заявил, что США следует ускорить модернизацию вооружённых сил, потому что в «условной» войне с Китаем они уже проиграли.