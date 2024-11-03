Раскрыты эволюционные корни поцелуев

Теория «последнего поцелуя грумера» утверждает, что такой контакт губ с кожей был распространен среди ранних приматов, выполняя как гигиеническую, так и социальную функцию.

С развитием человека, особенно с потерей волосяного покрова, акт груминга уменьшился, оставив позади более упрощенное поведение поцелуев. Хотя поцелуи редко встречаются в животном мире, они остаются важной социальной практикой среди людей, и исследования показывают, что около 90% культур включают какую-либо форму поцелуев.

Несмотря на различные этикеты поцелуев в разных культурах, эта практика, похоже, сохраняет универсальное биологическое значение.